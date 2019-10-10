Не строй из себя порноактрису: приморцев заинтересовала гневно-завистливая записка на двери

СЕГОДНЯ 01:25 2019-10-10T02:18:48+03:00

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Необычная записка, приклеенная каким-то доброжелателем к входной двери, стала предметом для всеобщего обсуждения в интернете. Замечание соседей, высказанное на бумаге с ноткой едкого сарказма, вызвала шквал комментариев, и даже зависть жителей Приморья. Пользователи социальных сетей делятся своими историями жизни в большом городе, сообщает «КП»-Владивосток».

Гневная записка, повествующая о том, что у хозяйки квартиры нет проблем с личной жизни, да и с голосовыми данными все в порядке, повеселила пользователей интернета. Многие подписчики популярного приморского паблика в инстаграм, вступились за эмоциональную даму, которая, по всей вероятности, не любит сдерживать эмоции.

– Молодцы, отдыхают по полной, чего и другим желаю. Зато друг от друга не бегают по сторонам. Завидуйте молча, господа,– констатирует жительница Владивостока.

При этом большинство приморцев через сеть рассказали о своих претензиях к соседям.

– Где вы берете таких соседей? Хоть бы раз услышать «немецкие аплодисменты», а то только маты и крики на детей,– рассказывают пользователи интернета.

Конечно, нашлись и те, кто порицает слишком откровенное проявление чувств даже дома.

– Тоже была подобная ситуация. Всем этажом встали и высмеяли, она потом быстро переехала, – делится приверженец наставлений.

ИСТОЧНИК KP.RU