Проскочить по «зеленой» не удалось, пробки во Владивостоке достигли 6 баллов

СЕГОДНЯ 02:13 2019-10-10T02:13:59+03:00

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10 октября, в утренний час пик, когда большинство автомобилистов Владивостока спешат на работу, город традиционно сковали пробки. Неблагоприятная дорожная обстановка сложилась в Ленинском, Первомайском, Фрунзенском и Советском районах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Если с 7 до 8 утра сервис «Яндекс» отмечал довольно свободное движение по дорогам Владивостока, то сейчас карта города продолжает краснеть. Главные транспортные артерии города сковали пробки, уровень которых пока достиг 6 баллов. Довольно сложная дорожная обстановка на Чуркине, транспортный коллапс в город начинается с Олега Кошевого. В одну сторону пробка растянулась до Некрасовских гостинок, в другую – сковала движение в районе фуникулера и Суханова. Пробка также сковала движение на Фастовской и Харьковской.

Внушительный транспортный затор уже по традиции образовался от кольца Толстого – Красного Знамени. Автолюбители вынуждены простаивать в пробке вплоть до «Инструментального завода». Не лучше обстоят дела и на въезде в город. Многокилометровый транспортный затор в сторону центра начинается сразу после «Зари». Обстановка становится менее напряженной лишь перед «Искрой», однако уже перед «Молодежной» автомобилистов ждет новый затор. Красным цветом отмечен и Эгершельд. В направлении центра города затруднено движение по Нижнепортовой и Верхнепортовой.

Учитывая дорожную обстановку водителям стоит выезжать заблаговременно, заранее продумывая свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU