19-летняя девушка покончила с собой во Владивостоке, оставив предсмертную записку

СЕГОДНЯ 02:38 2019-10-10T02:38:57+03:00

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Трагедия случилась на улице Нейбута. Рядом с многоэтажкой нашли тело 19-летней девушки. Первой на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. К сожалению, было уже слишком поздно, полученные травмы были не совместимы с жизнью, врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Следом по тревожному звонку приехали и сотрудники полиции. Погибшей оказалась уроженка Узбекистана, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на источник.

У оперативников была зацепка – предсмертная записка. В ней она на родном для себя языке написала, что сделала это с собой из-за болезни, тяжелой жизни и отсутствия денег на лечение.

Погибшая девушка жила вместе со своим 26-летним знакомым. Он также приехал в Россию из Узбекистана. Во Владивостоке он работает садовником. Сейчас его опрашивают полицейские. По факту самоубийства министерством проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU