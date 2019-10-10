19-летняя девушка покончила с собой во Владивостоке, оставив предсмертную записку
Трагедия случилась на улице Нейбута. Рядом с многоэтажкой нашли тело 19-летней девушки. Первой на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. К сожалению, было уже слишком поздно, полученные травмы были не совместимы с жизнью, врачам оставалось лишь констатировать смерть.
Следом по тревожному звонку приехали и сотрудники полиции. Погибшей оказалась уроженка Узбекистана, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на источник.
У оперативников была зацепка – предсмертная записка. В ней она на родном для себя языке написала, что сделала это с собой из-за болезни, тяжелой жизни и отсутствия денег на лечение.
Погибшая девушка жила вместе со своим 26-летним знакомым. Он также приехал в Россию из Узбекистана. Во Владивостоке он работает садовником. Сейчас его опрашивают полицейские. По факту самоубийства министерством проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU