2019-10-10T03:27:43+03:00
Общество

День Приморского края 2019: публикуем программу празднования

Рассказываем, где и когда регион будет отмечать День Рождения
Кристина ГРИН
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Любимому краю исполняется 81 год. Фото: пресс-служба АПК.Любимому краю исполняется 81 год. Фото: пресс-служба АПК.
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В воскресенье, 20 октября Приморье будет праздновать 81 годовщину со дня основания региона. На День Рождения края приглашают всех желающих. Праздничное мероприятие пройдет на Спортивной набережной.

- Состоится традиционный концерт, на котором выступят творческие коллективы Приморья – духовой оркестр Приморского колледжа искусств, танцевальные ансамбли, региональное отделение Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, представители которого проведут мастер-классы для всех желающих, - отмечают в департаменте культуры региона. - Запланирован пленэр детской школы искусств, в рамках которого юные художники будут рисовать портреты гостей праздника и дарить им на память.

Как отмечают в пресс-службе АПК, на площадке у амфитеатра начнет работу выставка-ярмарка. Кроме различных поделок, гостей ждет уже полюбившаяся фотосушка. Каждый сможет сделать памятный снимок и развесить его на улице.

По словам Елены Бронниковой, директора департамента культуры, на День Рождения любимого края придут представители станичного казачьего общества «Аркуда», национального парка «Бикин» и общества «Союз казачества Дальнего Востока». Они проведут мастер-класс по шашкам и угостят всех традиционными блюдами.

На празднике будет и площадка для спортивных игр. На ней можно будет показать себя в мини-футболе и стриболе.

Празднование Дня Приморского края состоится в воскресенье, 20 октября, на Спортивной набережной (амфитеатр, пространство вокруг фонтана) с 12.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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