Сероглазая Анна ушла из школы-интерната 2 месяца назад и пропала в Приморье
Анна 2002 года рождения ушла из школы-интерната еще 16 августа 2019 года. социальное учреждение находится в селе Черниговка. За эти два месяца о местоположении подростка так ничего и не стало известно.
Девочка будто сквозь землю провалилась, зацепок, говорящих о том, где может находиться Анна, нет. Поэтому волонтеры обращаются за помощью к жителям Приморского края. Посмотрите внимательно на фотографию, возможно, вы знаете, куда пропал подросток.
Приметы: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, глаза серые.
Была одета: толстовка с капюшоном серого цвета, джинсы тёмно-синего цвета.
Если вы что-то знаете о местонахождении Анны или видели ее на улице,
просим позвонить по телефонам:
8 (42351) 25 – 7 – 02 , 23 – 4 – 44 - ОМВД России по Черниговскому району 102 – полиция
8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
ИСТОЧНИК KP.RU