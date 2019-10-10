Сероглазая Анна ушла из школы-интерната 2 месяца назад и пропала в Приморье

СЕГОДНЯ 04:01 2019-10-10T04:01:57+03:00

За эти два месяца о местоположении подростка так ничего и не стало известно. Фото: Примпоиск.

До сих пор о ее местонахождении ничего не известно

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Анна 2002 года рождения ушла из школы-интерната еще 16 августа 2019 года. социальное учреждение находится в селе Черниговка. За эти два месяца о местоположении подростка так ничего и не стало известно.

Девочка будто сквозь землю провалилась, зацепок, говорящих о том, где может находиться Анна, нет. Поэтому волонтеры обращаются за помощью к жителям Приморского края. Посмотрите внимательно на фотографию, возможно, вы знаете, куда пропал подросток.

Приметы: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, глаза серые.

Была одета: толстовка с капюшоном серого цвета, джинсы тёмно-синего цвета.

Если вы что-то знаете о местонахождении Анны или видели ее на улице,

просим позвонить по телефонам:

8 (42351) 25 – 7 – 02 , 23 – 4 – 44 - ОМВД России по Черниговскому району 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU