Взгляни на небо: октябрь для жителей Приморья станет месяцем звездопадов

СЕГОДНЯ 04:32 2019-10-10T04:32:43+03:00

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С 8 по 10 октября ночью жители Приморья стали свидетелями потрясающего астрономического явления – метеорного потока Дракониды. Проще говоря, звездопада. В этот период времени он достиг своего максимума. Небесные тела так и сыпались на горизонт, озаряя пространство желто-красными цветами. Для тех, кто пропустил зрелищное событие, есть хорошая новость. После 10 числа количество падающих метеоров хоть и уменьшится, но не прекратится.

- На самом деле октябрь – месяц звездопадов. Поэтому, если кто-то не успел посмотреть на метеорный поток, пусть не расстраивается. Другие астрономические явления ожидаются в этом месяце. Жители Приморья также могут стать свидетелями события, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». – Например, звездный дождь будет еще 21 октября. В этот день ожидается пик активности Ориноды.

Резюмируя, можно сказать одно – все внимание на небо. Поднимите голову, и, возможно, неожиданно для себя станете свидетелем астрономического явления.

ИСТОЧНИК KP.RU