Из-за взрывов закрыт проезд по федеральной трассе в Приморье

СЕГОДНЯ 05:01 2019-10-10T05:01:12+03:00

Объехать перекрытый участок можно будет по дорогам местного значения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Сегодня, 10 октября, с 10 утра временно ограничили движение машин по федеральной трассе Хабаровск-Владивосток. Проезд запрещен для всех видов транспорта на участке от 405 километра до 413 километра А-370 «Уссури», сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ФКУ ДСД «Дальний Восток».

- Ограничение связано с проведением взрывных работ в карьере расположенном в 150 метрах от трассы, - отметили в подведомственном Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Ограничение будет действовать вплоть до 5 часов вечера. Отмечается, что объехать перекрытый участок можно будет по дорогам местного значения. Они во взрывных работах не задействованы.

ИСТОЧНИК KP.RU