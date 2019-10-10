Мэр vs подрядчик: администрация Владивостока потребовала исполнителя уложить асфальт на Кирова за свой счет
Минувшей ночью Олег Гуменюк, мэр Владивостока, побывал на улице Кирова, где проводятся ремонтные работы. Глава города увиденным остался недоволен. Оказалось, что подрядчик не выполнил условия контракта, и к указанному сроку ремонт сети ливневой канализации не был завершен. Строители про них просто забыли, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службе администрации города.
Олег Гуменюк заявил, что теперь асфальт на улице Кирова будут укладывать за счет подрядчика, потому что бюджет не станет выделять деньги из-за ошибки исполнителя.
- Дополнительные работы оплачивать не будем. Ваша вина в том, что вы вовремя не отремонтировали ливневку и уложили первый слой асфальта. Каждый подрядчик должен понимать свою ответственность в первую очередь перед жителями города. Хорошее дело – долгожданный ремонт дороги – жителям уже не в радость и в этом виноваты вы и плохая организация строительных работ. Имейте в виду, что плохие работы принимать и оплачивать мэрия не собирается. Не забывайте и о гарантиях. Все, что сделано плохо, заставим переделывать, а также заплатить штраф, если работы не будут завершены в срок, - сказал мэр.
Более того, в рамках работы над ошибками запрещено вводить ограничение движения по улице Кирова в дневное время. Ремонтировать участок дорожники будут ночью. Согласно новой договоренности, строители должны все закончить к понедельнику.
ИСТОЧНИК KP.RU