Мэр vs подрядчик: администрация Владивостока потребовала исполнителя уложить асфальт на Кирова за свой счет

СЕГОДНЯ 06:20 2019-10-10T06:20:05+03:00

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Минувшей ночью Олег Гуменюк, мэр Владивостока, побывал на улице Кирова, где проводятся ремонтные работы. Глава города увиденным остался недоволен. Оказалось, что подрядчик не выполнил условия контракта, и к указанному сроку ремонт сети ливневой канализации не был завершен. Строители про них просто забыли, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службе администрации города.

Олег Гуменюк заявил, что теперь асфальт на улице Кирова будут укладывать за счет подрядчика, потому что бюджет не станет выделять деньги из-за ошибки исполнителя.

- Дополнительные работы оплачивать не будем. Ваша вина в том, что вы вовремя не отремонтировали ливневку и уложили первый слой асфальта. Каждый подрядчик должен понимать свою ответственность в первую очередь перед жителями города. Хорошее дело – долгожданный ремонт дороги – жителям уже не в радость и в этом виноваты вы и плохая организация строительных работ. Имейте в виду, что плохие работы принимать и оплачивать мэрия не собирается. Не забывайте и о гарантиях. Все, что сделано плохо, заставим переделывать, а также заплатить штраф, если работы не будут завершены в срок, - сказал мэр.

Более того, в рамках работы над ошибками запрещено вводить ограничение движения по улице Кирова в дневное время. Ремонтировать участок дорожники будут ночью. Согласно новой договоренности, строители должны все закончить к понедельнику.

ИСТОЧНИК KP.RU