Во Владивостоке раздают домашних питомцев, которых можно съесть

СЕГОДНЯ 06:44 2019-10-10T07:01:06+03:00

Порядочные улитки также могут стать дегустаторами и помогут в борьбе со старением

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Многофункциональных домашних питомцев предлагают завести жителям Приморья. Улиток с хорошим воспитанием можно взять абсолютно бесплатно, или отблагодарить бывших владельцев символической суммой. Объявление о пристройстве семейства ахатинов появилось в популярных пабликах Приморья, сообщает «КП»-Владивосток».

– Отдаем в добрые руки улиток. Ведут себя хорошо, – опубликовали милое объявление заводчики ахитинов.

Естественно, что публикация вызвала интерес пользователей социальных сетей и шквал вопросов по поводу порядочности моллюсков, которые к слову вырастают довольно крупных размеров. При этом многие жители Приморья отметили, что ахатины не только неприхотливые питомцы, но и являются деликатесом, который добавляют в салат. Однако авторы объявления уверяют общественность, что в качестве еды своих питомцев не рассматривали. Зато отметили другие полезные свойства улиток.

– Милые ахатины будут не только питомцами, но и послужат уникальным косметическим средством. На основе улиточной слизи производятся омолаживающие маски, крема и сыворотки для лица. Для того чтобы добиться омолаживающего эффекта, достаточно положить улитку на лицо, – заявляют владельцы быстрорастущего семейства.

Стоит отметить, что улитки, широко распространенные в странах с тропическим климатом, быстро размножаются. У животных нет разделения на женские и мужские особи, поэтому для спаривания необходимо два любых ахатина, при этом роль самки достается более крупному партнеру.

– Мы вот ради эксперимента оставили немного яиц, а они все вылупились. Ребята, берите, растут не по дням, а по часам, скоро выселят нас из комнаты, – шутят хозяева.

Другие заводчики экзотических питомцев поделились, что ахатины прекрасные дегустаторы качества пищи.

– У нас была такая, Фросей звали. Если какая-то гадость в овощах (пестициды, гербициды) и прочая дрянь – есть, никогда не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU