«Мне нравятся Боги!»: жгучая брюнетка с двумя детьми из Приморья поборется за сердце Тимура Батрутдинова

СЕГОДНЯ 08:00 2019-10-10T08:06:57+03:00

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13 октября в 20:30 на ТНТ покажут первый выпуск шоу «План Б» (16+), на котором Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова будут искать свою любовь. Сегодня стало известно о том, что в проекте за сердце известного комика поборется девушка из Находки. Александра Григоренко – жгучая брюнетка. Она уверена в себе и не сомневается – тот факт, что у нее двое детей не помешает ей завоевать расположение Тимура.

Как отмечают в ООО «Телекомпания «Новая Волна», Александра всегда добивается поставленных целей, даже грин карту ей удалось получить с первого раза. Девушка не побоялась переехать в США с двумя детьми на руках. По образованию она экономист. Несмотря на профессию, увлечения у Александры творческие: она коллекционирует эмоции, занимаясь танцами, стрейчингом и путешествиями.

- Идеал мужчины для меня - сильная, харизматичная, самодостаточная личность с шикарным чувством юмора. Мужчина, умеющий красиво ухаживать и уважать свою женщину. Мне нравятся Боги! Как внешне, так и по ощущению себя в этом мире. Уверенные в себе. В Тимуре нравится чувство юмора и сногсшибательная харизма, - призналась Александра.

Чтобы узнать, как прошло первое свидание Александры и Тимура, включите телевизор 13 октября в 20:30.

ИСТОЧНИК KP.RU