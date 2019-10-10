Вечер, Нейбута, домкрат – полиция Владивостока проводит проверку по факту смертельного несчастного случая

СЕГОДНЯ 08:37 2019-10-10T08:37:05+03:00

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Трагедия случилась в районе рынка «Зеленый угол». 50-летний уроженец Узбекистана на улице Нейбута ремонтировал машину. Неожиданно домкрат сорвался, и транспорт рухнул на мужчину. На место незамедлительно приехала бригада медиков. К сожалению, помочь гастарбайтеру было уже нельзя, травмы были несовместимы с жизнью, врачи лишь констатировали смерть.

Как отмечает источник «Комсомольской правды - Владивосток», сотрудники полиции уже провели осмотр места происшествия. Владелец предприятия и коллеги погибшего также были опрошены оперативниками. По факту несчастного случая проводит проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение

ИСТОЧНИК KP.RU