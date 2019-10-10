2019-10-10T09:55:01+03:00
Происшествия

В Приморье невезучий игрок делал ставки на ворованные деньги, спустил все за ночь и вернул в кассу тысячи «дублей»

Надеясь на то, что преступление не раскроют, он положил в кассу купюры из банка приколов
Кристина ГРИН
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8 бумажных купюр номиналом 5 тысяч привели его в отделение полиции.8 бумажных купюр номиналом 5 тысяч привели его в отделение полиции.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Мужчина тогда работал в одной из букмекерских контор. Используя свое служебное положение и свободный доступ к кассе, он украл 50 тысяч рублей. У жителя Приморья были на то «веские» причины. Азартный мужчина не мог сказать себе «нет», когда речь шла о ставках на спорт. В итоге за одну ночь он спустил все наличные. Нужно отметить, что изначально он планировал выиграть деньги и вернуть «долг» конторе. Но фортуна ему не улыбнулась, и все пошло не по сценарию.

В итоге, чтобы скрыть следы преступления, он положил в кассу почти 50 тысяч «дублей» из банка приколов. 8 бумажных купюр номиналом 5 тысяч привели его в отделение полиции. В его отношении возбудили уголовное дело по статье « Присвоение или растрата».

Как отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края, уголовное дело уже направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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