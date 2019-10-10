Доверчивого пса задушили проволокой в Приморье

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-10T10:41:43+03:00

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Жестокое убийство собаки произошло около недели назад в Артеме. Всеобщего любимца по кличке Зуба нашли мертвым с проволокой на шее. Приморцы предполагают, что его задушили, поэтому собираются найти живодера, расправившегося с доверчивым псом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Несколько лет дворовый пес жил в одном из районов города. Причем если бездомных собак люди, как правило, не жалуют рядом, то к Зубе местные жители прикипели всей душой. Так и кличку ему дали говорящую, потому что «постоянно улыбался».

- Помню, как опешила, увидев его «улыбку» впервые. Зубу все любили. Девочки из магазина разрешали ему жить в предбаннике, кормили его, кастрировали. Здесь он был дома. Он, казалось, всё про всех знал и доверял людям, - рассказывает Татьяна Королева, заботившаяся о собаке.

Беззащитному Зубе люди и раньше причиняли боль: закидывали камнями, били. Однажды и вовсе рассекли голову.

- Помню, я тогда с дочкой в коляске постоянно гуляла, и вот как-то встретила Зубу с разбитой головой. С тех пор стала брать с собой мазь, перекись, ватки - по пути обрабатывала ему рану, - делится Татьяна.

После всех страданий верить людям Зуба не разучился, доброта и погубила бедное животное.

- Доверял людям, а ведь не все в облике человека являются людьми. Кто-то привязал проволоку ему на шею и убил… Кому он так доверял, что позволил себя убить? – вопрошают приморцы.

Жители хотят написать заявление по факту жестокого обращения с животными. Верят, что живодера найдут, и он будет наказан. Просят сообщать любую информацию, касающуюся трагедии. Быть может, у кого-то есть видео с камеры.

ИСТОЧНИК KP.RU