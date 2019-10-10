2019-10-10T11:12:25+03:00
Общество

Швейцарская компания хочет построить во Владивостоке канатную дорогу

Иностранная делегация будет в Приморье 16 октября и представит проект туробъекта
Кристина ГРИН
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Канатная дорогаКанатная дорогаФото: Сергей БАЛАНОВ
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16 октября губернатор Приморского края встретится с иностранной делегацией, представляющей швейцарскую бизнес-миссию. Кроме того, предприниматели побеседуют с местными коммерсантами.

Кстати, в составе делегации – компания Bartholet Ropeway, которая специализируется на производстве канатных дорог. Для понимания, организация реализовала первый в России проект строительства пассажирской канатной дороги «Лужники-Воробьевы горы» в Москве, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта».

- Компания готова представить руководству Приморского края свой проект строительства канатной дороги во Владивостоке, - пояснил Василий Потемкин, инвестиционный директор АНО АПИ.

По его мнению, Дальний Восток – это именно та рыночная территория, которая способна развивать международные экономические отношения.

Напомним, что как-то во Владивостоке уже хотели натянуть канатную дорогу через Золотой Рог. Бывший мэр Юрий Копылов даже поучаствовал в закладке первого камня, но тем планам не суждено было сбыться. Посмотрим, чем все закончится на этот раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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