2019-10-10T11:27:10+03:00
Общество

И снова здравствуйте, пробки: центр Владивостока встал

Рассказываем о дорожной ситуации к этому часу
Кристина ГРИН
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Пятибалльные пробки сковали Владивосток. Фото: Яндекс.КартыПятибалльные пробки сковали Владивосток. Фото: Яндекс.Карты
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Четверг. На часах почти семь, а это значит время пробок. Транспортный коллапс – неизбежное явление для вечера будничного дня. Бороться с этим бессмысленно, значит остается только включить приятную музыку, сделать глубокий вдох и наслаждаться закатом. Стоять-то все равно придется.

Если верить приложению «Яндекс.Карты», во Владивостоке стоит весь центр. Схемы улиц окрашены во все оттенки красного. Как всегда в больше степени сейчас страдают водители на улицах: Некрасовская, Светланская. Корабельная набережная, 1-ая морская, Бестужева, Спортивная, Береговая, Снеговая и Окатовая. Кроме того, простоять в пробке придется и тем, кто едет по проспектам Красного Знамени, 100-летия Владивостока и Партизанскоий. Приложение поставило пробкам оценку пять баллов

Через несколько часов ситуация скорее всего улучшится, но это не точно. Когда дело касается пробок, рассчитывать придется только на удачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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