Снова в куртку: в Приморье начало холодать

СЕГОДНЯ 00:12 2019-10-11T01:06:24+03:00

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, утром местами туман Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

В регионе будет ветрено, но осадков не предвидится

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Сегодня, 11 октября, в Приморье погоду определяет гребень антициклона. В крае переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Средние температуры воздуха составят +11…+16 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине сильный. Температура воздуха будет в пределах +14…+16 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем - 14…16 градусов выше ноля.

В Находке переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха - 14…16 градусов со знаком плюс, сообщает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU