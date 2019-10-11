Снова в куртку: в Приморье начало холодать
Сегодня, 11 октября, в Приморье погоду определяет гребень антициклона. В крае переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Средние температуры воздуха составят +11…+16 градусов.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине сильный. Температура воздуха будет в пределах +14…+16 градусов.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем - 14…16 градусов выше ноля.
В Находке переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха - 14…16 градусов со знаком плюс, сообщает портал «Примпогода».
ИСТОЧНИК KP.RU