2019-10-11T00:53:17+03:00
Происшествия

Обвиняемый во Владивостоке передавал судье письма с угрозами покалечить и убить

Еще на суде мужчина заявил, что расправится со слугой Фемиды
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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С помощью угроз мужчина хотел повлиять на судьюС помощью угроз мужчина хотел повлиять на судьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мужчина несколько раз грозился убить судью Ленинского суда Владивостока. Обвиняемый заявлял о своем намерении еще во время процесса и будучи под стражей, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Приморскому краю.

Инцидент произошел в 2018 году. Первый раз мужчина пригрозил судье убийством во время ознакомления с материалами уголовного дела. Процесс шел, обвиняемый был взят под стражу. Но отправляться в места не столь отдаленные мужчина не хотел, поэтому отправил письмо судье из СИЗО. По тексту все те же угрозы расправы и убийством.

Однако слуга Фемиды оказалась не так пуглива и обратилась к правоохранителям. Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы обвинить мужчину по статье «Угроза убийством, причинением вреда здоровью, в отношении судьи». Материалы уголовного дела направлены в суд. Максимальное наказание - до трех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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