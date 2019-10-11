2019-10-11T01:48:42+03:00
Общество

«Не хочу вот это вот все»: утренний Владивосток стоит в 6-балльных пробках

Карта дальневосточной столицы продолжает «краснеть»
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Обстановка на дорогах затруднена почти во всех районах города. Фото: «Яндекс.Карты»Обстановка на дорогах затруднена почти во всех районах города. Фото: «Яндекс.Карты»
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Жители и гости Владивостока, по сложившейся традиции, стоят в утренних пробках. Сервис «Яндекс.Карты» ставит дорожной ситуации в дальневосточной столице шесть баллов. И это, как мы знаем, еще не предел.

Обстановка на дорогах затруднена почти во всех районах города. Намертво встали Первореченский, Ленинский, частично Первомайский и Советский районы.

Пробки отмечаются на проспектах 100-летия Владивостока, Народном, Красного Знамени, улицах Светланской, Олега Кошевого, Луговой, Шепеткова, частично Котельникова и Гоголя. Стоит Суханова, Всеволода Сибирцева, Березовая, а также Харьковская. Также затор на Некрасовском путепроводе и Золотом мосту.

В пробке скучно, поэтому автомобилисты общаются «разговорчиками». Публикуем традиционный топ лучших комментариев:

- Сейчас бы лигу чемпионов посмотреть, а не вот это вот все.

- Когда это закончится уже…

- Дорога открыта, мойка пустая, заезжайте!

ИСТОЧНИК KP.RU

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