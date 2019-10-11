2019-10-11T02:27:28+03:00
Общество

Бесхозная крышка люка, о которой соцсети говорили неделю назад, пробила бензобак фуры во Владивостоке

Эта же крышка, по совам пользователей, попрыгала под колесами автобуса [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Крышка люка попадалась под колеса машин, которые «таскали» ее по все дороге. Фото: dps.controlКрышка люка попадалась под колеса машин, которые «таскали» ее по все дороге. Фото: dps.controlФото: Социальные сети
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По улице Вилкова в районе дома номер 12 житель Владивостока обнаружил незакрепленную крышку люка. Бдительный горожанин сразу же предал это огласке, но, по всей видимости, писать надо было в другую инстанцию.

Естественно крышка люка попадалась под колеса машин, которые «таскали» ее по все дороге. Особо бдительные объезжали потенциально опасный объект, а некоторые просто ее не замечали и наезжали. Однако были и смельчаки, которые думали, что крышка не причинит никакого урона авто. Напрасно.

Бесхозная крышка люка, о которой соцсети говорили неделю назад, пробила бензобак фуры во Владивостоке.Видео: dps.controlСоциальные сети

Спустя неделю в социальных сетях появилось сообщение: крышка люка нашла свою жертву. В карусели фотографии и видео инцидента, на которых опасный предмет ребром «впился» в бензобак фуры и пробил - топливо выливается на асфальт.

- Неделю назад выкладывали видео про этот люк. И вот он результат. 10 октября в 17:30,- пишет анонимный пользователь.

В комментариях люди сообщают о других встречах машин с крышкой люка. Так, пользователь ak_aleks_vl рассказал о том, что видел, как объект прыгал под автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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