2019-10-11T03:52:54+03:00
Общество

Губернатор Приморья ежемесячно будет поощрять деньгами 300 студентов

Лучших учеников края отобрали для получения стипендии главы региона
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Поощрять будут студентов из 12 вузовПоощрять будут студентов из 12 вузовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Губернаторскую стипендию будут выплачивать 300 лучшим студентам Приморья. Больше половины из них учатся в Дальневосточном Федеральном университете. Поощрение выйдет в размере 5555 рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию края.

Стипендию будут получать студенты из 12 вузов Приморья и их филиалов в течение полугода. Отбирали учеников не только с исключительно хорошими и отличными оценками за последний семестр, но и с успехами в исследовательской, спортивной, культурной или общественной деятельности. Таким образом, отбор прошли 163 студента из ДВФУ, 38 из ВГУЭСа, 29 из ТГМУ, 25 из МГУ, 14 из Дальрыбвтуза и 31 человек из других учебных учреждений.

Так, в Тихоокеанском государственном медицинском университете на финансовое поощрение изначально претендовали 65 студентов, но одобрили лишь 29 из них.

- Большую часть будущих стипендиатов Губернатора составили студенты лечебного факультета – 21 человек. Четыре студента представляют педиатрический факультет и еще четыре – факультет общественного здоровья. 10 кандидатов рекомендованы к получению стипендии впервые, – подчеркнули в вузе.

Напомним, что в крае с этого года по 10 тысяч рублей ежемесячно выплачивают деньги студентам с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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