В Приморье пропал рыбак по имени Эдуард

СЕГОДНЯ 04:47 2019-10-11T05:51:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Эдуард Куалдин выехал на рыбалку почти три недели назад, но до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Родные предполагают, что он мог отправиться в село Владимиро-Петровку Ханкайского района, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на отряд добровольцев «Примпоиск».

Сам Эдуард проживает в Арсеньеве, но с 21 сентября он дома не появлялся. Мужчину ищут по ориентировке. Из примет: выше среднего роста – 180 сантиметров, телосложение худощавое. Ему 45 лет, правда, в жизни может выглядеть старше. В момент исчезновения был одет в светло-синюю куртку, черные джинсы, такого же цвета кепку и темные туфли.

Всех, кто обладает хоть какой-нибудь информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам:

8 (42361) 4 - 25 - 78 – МОМВД России «Арсеньевский» или 02, 102 – полиция;

8 914 721 22 32, 8 914 970 75 38 – волонтеры;

Также можно написать на почту: primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU