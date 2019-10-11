Итоги мониторинга качества воздуха в границах АО «Восточный Порт» за 3 квартал 2019 года не выявили нарушений

СЕГОДНЯ 05:06 2019-10-11T05:06:56+03:00

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11 октября, Врангель, Приморский край. Специалисты санитарно-экологической лаборатории (СЭЛ) АО «Восточный Порт» подвели итоги системного контроля качества воздуха в зонах погрузки угля, на границах санитарно-защитных зон предприятия и в зоне жилой застройки микрорайона Врангель. В лаборатории подтвердили - в 3 квартале все показатели находятся в норме.

- С июля по сентябрь включительно АО «Восточный Порт» было отобрано 378 проб на границе собственных санитарно-защитных зон. Пробы отбирались на показатели: взвешенные вещества, угольная пыль и пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния до 20 процентов, - рассказала заведующая СЭЛ Татьяна Жолобова. - За истекшие три месяца мы не зафиксировали превышения в воздухе предельно-допустимой концентрации вредных веществ.

Руководитель лаборатории отметила, что среднемесячный показатель содержания пыли в воздухе в санитарно-защитной зоне производственных комплексов находился на 50% ниже нормы. Показатели угольной пыли также ниже предела обнаружения. Вместе с тем, по результатам исследований отбора проб промышленных выбросов уровень содержания в воздухе оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, взвешенных веществ и сажи - зафиксирован на уровне ниже предельно допустимого, подчёркивают специалисты.

Дополнительно, с июня текущего года АО «Восточный Порт» проводит мониторинг эффективности работы пылеподавляющей техники с ежедневным отбором проб воздуха в пределах рабочей зоны - мест проведения работ по выгрузке угля из вагонов, сортировки и погрузки угля на судно. Всего отобрано 288 проб, превышений предельно-допустимых показателей за третий квартал не зафиксировано.

- Экологическая безопасность и сохранение природы – основной приоритет работы нашего предприятия, - подчёркивает управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак. - Только на реализацию Комплексной экологической программы инвестировано 3,7 млрд рублей. В структуру нашей компании входит отдел экологии и собственная аккредитованная лаборатория, в том числе отслеживающая состояние воздуха как на территории предприятия, так и за его пределами – в микрорайоне Врангель. Работа «Восточного Порта» по защите окружающей среды получила высокую оценку руководства Приморского края. Предприятие является передовым в применении наилучших доступных технологий (НДТ) перевалки угля, продолжает совершенствовать производственные процессы с точки зрения минимизации негативных последствий для окружающей среды, основываясь на лучших мировых практиках.