Мошенник из Приморья обманывал людей фейковым объявлением о сдаче квартиры

СЕГОДНЯ 06:47 2019-10-11T06:47:08+03:00

Молодой человек просил вносить аванс, а затем не выходил на связь

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Приморец размещал фальшивое объявление о сдаче жилплощади в интернете. Будущие «квартиранты» вносили аванс, после чего молодой человек переставал выходить с ними на связь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Мошенником оказался 25-летний парень, и без того отбывающий тюремный срок. Своим обманом он «заработал» около 10 тысяч рублей. Правоохранительные органы вычислили злоумышленника и обвинили его в преступлении. Суд признал уголовника виновным и окончательно назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ущерб с парня также взыскали.

ИСТОЧНИК KP.RU