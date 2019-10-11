2019-10-11T07:27:52+03:00
Общество

Рок-группа «Мумий Тролль» даст бесплатный концерт в Приморье

Организаторы мероприятия советуют регистрироваться заранее
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Выступление начнется в 11 вечераВыступление начнется в 11 вечераФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Концерт группы «Мумий Тролль» состоится в гостинично-развлекательном комплексе Tigre de Cristal сегодня, 11 октября. Вход будет бесплатным но с фейс-контролем и дресс-кодом. Проходить регистрацию рекомендуют заранее, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Приморскому казино исполняется 4 года. На вечер организаторы запланировали грандиозную, по их словам, программу.

- Вы не можете пропустить это событие, если любите праздники и знаете наизусть те самые «Владивосток 2000», «Утекай», «Такие девчонки» и другие всеми любимые хиты, - рассказывают представители Tigre de Cristal.

На празднике выступят также и местные артисты, а именно группы: Coin, «Ураган», Люsea band.

Программа:

21.30 – 22.45 – местные артисты (группы: Coin, «Ураган», Люsea band);

23.00 – 00.00 – группа «Мумий Тролль»;

00.00 – 01.00 – местные артисты (группы: Coin, «Ураган», Люsea band);

Начало в 21:30. Дресс-код: Smart casual.

ИСТОЧНИК KP.RU

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