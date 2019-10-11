«Это не мое, я нашел»: пьяный мужчина попался с боеприпасами в аэропорту Владивостока

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-11T08:43:45+03:00

Изменить размер текста: A A

У пьяного мужчины в аэропорту Владивостока изъяли взрыватели для ручных гранат промышленного производства. Задержанный сказал, что боеприпасы не его – нашел где-то и оставил себе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Сам нарушитель родом из ближнего зарубежья. Его привлекли к административной ответственности за появление пьяным в общественных местах – арестовали на 10 суток. Также на него возбудили уголовное дело за перевоз и ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU