2019-10-11T08:43:45+03:00
Происшествия

«Это не мое, я нашел»: пьяный мужчина попался с боеприпасами в аэропорту Владивостока

Сотрудники транспортной полиции обнаружили у гражданина взрыватели для ручных гранат
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Мужчину задержали в аэропорту ВладивостокаМужчину задержали в аэропорту ВладивостокаФото: Сергей БАЛАНОВ
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У пьяного мужчины в аэропорту Владивостока изъяли взрыватели для ручных гранат промышленного производства. Задержанный сказал, что боеприпасы не его – нашел где-то и оставил себе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Сам нарушитель родом из ближнего зарубежья. Его привлекли к административной ответственности за появление пьяным в общественных местах – арестовали на 10 суток. Также на него возбудили уголовное дело за перевоз и ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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