Во Владивостоке устроили флешмоб на воде
22 команды из 15 регионов России представили свои работы на конкурс флешмобов «Планета Русгидро».
Флешмоб был организован творческой группой Приморских электрических сетей. Среди тех, кто встали на доску были и опытные серферы и те кто встал на доску впервые. Флешмоб проводили в августе и самым трудным было поймать время для выхода в море. Этот месяц стал самым дождливым был за все лето. Синоптики сказали, что было всего 7 солнечных дней. К счастью, один из них пришёлся на выходной день, и реализовать задумку удалось.
- В своём ролике мы хотели показать всю красоту и уникальность Приморского края. Показать сплочённость нашего коллектива, готовность решать непростые, но интересные задачи. Сейчас в конкурсе среди дальневосточников мы оторвались по количеству голосов, интернет-пользователи оценили нашу работу, - говорит Егор Мухин один из участников флешмоба Приморских электрических сетей.
Во Владивостоке устроили флешмоб на воде.
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