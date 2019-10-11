2019-10-11T08:44:39+03:00
Общество

Во Владивостоке устроили флешмоб на воде

Приморская команда борется за победу в общероссийском конкурсе
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22 команды из 15 регионов России представили свои работы на конкурс флешмобов «Планета Русгидро».

Флешмоб был организован творческой группой Приморских электрических сетей. Среди тех, кто встали на доску были и опытные серферы и те кто встал на доску впервые. Флешмоб проводили в августе и самым трудным было поймать время для выхода в море. Этот месяц стал самым дождливым был за все лето. Синоптики сказали, что было всего 7 солнечных дней. К счастью, один из них пришёлся на выходной день, и реализовать задумку удалось.

- В своём ролике мы хотели показать всю красоту и уникальность Приморского края. Показать сплочённость нашего коллектива, готовность решать непростые, но интересные задачи. Сейчас в конкурсе среди дальневосточников мы оторвались по количеству голосов, интернет-пользователи оценили нашу работу, - говорит Егор Мухин один из участников флешмоба Приморских электрических сетей.

Во Владивостоке устроили флешмоб на воде.

Поддержи Приморскую команду и проголосуй за их видео!

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@TrueKPRU
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