Предпринимателям Приморья выделят 50 миллионов из краевого бюджета

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-11T10:26:35+03:00

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Приморские предприниматели получат 50 миллионов рублей из краевого бюджета. В команде с представителями администрации коммерсанты 4 месяца разрабатывали проекты, нацеленные на развитие малого и среднего бизнеса. Эксперты уже определили 5 лучших работ, которым дадут субсидии, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморья.

Первое место занял проект Дальнегорского городского округа. Там запустят предприятия по утилизации отходов, к примеру, автомобильных покрышек, и начнут развивать событийный туризм. Проведут тематическое мероприятие – праздник «611 шагов к звездам». Помимо развлекательной программы, на нем гостям организуют экскурсию на сопку. По мнению уфологов, в 1986 году на ней разбился неопознанный летающий объект.

Второе место заняла команда из Находки, которая также планирует развивать туризм. Призеры предложили разработать новые турпродукты, будут проводить морские экскурсии и улучшать инфраструктуру: тематические зоны, видовые площадки, места для продажи сувениров и продукции местного производства.

Остальные три места взяли: команда из Лазовского района, Арсеньевского городского округа и Дальнереченского муниципального района.

Оценивали работы представители деловых объединений, руководители центра «Мой бизнес», департамент экономики и развития предпринимательства, врио вице-губернатор Приморья Константин Шестаков.

Всем пяти победителям выделят по 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU