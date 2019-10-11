2019-10-11T10:26:35+03:00
Общество

Предпринимателям Приморья выделят 50 миллионов из краевого бюджета

Субсидии получат проекты, нацеленные развивать малый и средний бизнес
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Всего участвовало 25 команд. Фото: Игорь Новиков (Администрация Приморского края)Всего участвовало 25 команд. Фото: Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
Изменить размер текста:

Приморские предприниматели получат 50 миллионов рублей из краевого бюджета. В команде с представителями администрации коммерсанты 4 месяца разрабатывали проекты, нацеленные на развитие малого и среднего бизнеса. Эксперты уже определили 5 лучших работ, которым дадут субсидии, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморья.

Первое место занял проект Дальнегорского городского округа. Там запустят предприятия по утилизации отходов, к примеру, автомобильных покрышек, и начнут развивать событийный туризм. Проведут тематическое мероприятие – праздник «611 шагов к звездам». Помимо развлекательной программы, на нем гостям организуют экскурсию на сопку. По мнению уфологов, в 1986 году на ней разбился неопознанный летающий объект.

Второе место заняла команда из Находки, которая также планирует развивать туризм. Призеры предложили разработать новые турпродукты, будут проводить морские экскурсии и улучшать инфраструктуру: тематические зоны, видовые площадки, места для продажи сувениров и продукции местного производства.

Остальные три места взяли: команда из Лазовского района, Арсеньевского городского округа и Дальнереченского муниципального района.

Оценивали работы представители деловых объединений, руководители центра «Мой бизнес», департамент экономики и развития предпринимательства, врио вице-губернатор Приморья Константин Шестаков.

Всем пяти победителям выделят по 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владивостоке устроили флешмоб на воде
«Это не мое, я нашел»: пьяный мужчина попался с боеприпасами в аэропорту Владивостока
Рок-группа «Мумий Тролль» даст бесплатный концерт в Приморье
Мошенник из Приморья обманывал людей фейковым объявлением о сдаче квартиры
«Бесплатное мясо бегает»: владивостокцы о стаде кабанчиков в городе
Итоги мониторинга качества воздуха в границах АО «Восточный Порт» за 3 квартал 2019 года не выявили нарушений
В Приморье пропал рыбак по имени Эдуард
В Альфа-Банке стал доступен депозит под 6,4%
Задержали вандалов, осквернивших мемориал в Уссурийске
Губернатор Приморья ежемесячно будет поощрять деньгами 300 студентов
Бесхозная крышка люка, о которой соцсети говорили неделю назад, пробила бензобак фуры во Владивостоке
«Не хочу вот это вот все»: утренний Владивосток стоит в 6-балльных пробках