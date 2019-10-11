3,5 года условно - приговор пьяному водителю, из-за которого в Приморье погиб человек

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-11T12:22:44+03:00

Водитель превысил скорость и, не справившись с управлением, попал в ДТП

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В Артеме вынесли приговор пьяному гонщику – 3,5 года условно. Водитель «приуса» в апреле 2018 года, будучи нетрезвым, превысил скорость и попал в ДТП. В салоне автомобиля в тот момент находился пассажир, который от полученных травм скончался на месте, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток», со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

На водителя завели уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Суд признал его виновным и, помимо «условки», лишил прав на три года.

Авария произошла в районе 15 километра автодороги Артем-Находка - порт Восточный. Машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель, стаж которого был 5 лет, также серьезно пострадал, но выжил. Теперь вот даже и на свободе остался.

ИСТОЧНИК KP.RU