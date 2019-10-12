2019-10-12T02:37:31+03:00
Происшествия

Танцы на крыше, танцы не для слабых: в Приморье хулиганы испортили чужое авто

Теперь владелец ищет незатейливых танцоров
Милана СОКОЛ
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Хозяин машины надеется найти злоумышленников. Фото: dpskontrol125rusХозяин машины надеется найти злоумышленников. Фото: dpskontrol125rus
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Неприятную картину увидел житель Дальнегорска, вернувшись к авто, припаркованном во дворе. По словам хозяина, на крыше его машины, ночью состоялась дискотека. Теперь автовладелец ищет танцоров, испортивших легендарный российский внедорожник, сообщает «КП»-Владивосток».

Жалоба о порче имущества появилась накануне в одной из популярных автомобильных групп в социальных сетях. Владелец «Нивы» рассказал, что авто было припарковано на Ключевской, 4 в Дальнегорске. Кому именно помешала машина в ночь с 10 на 11 октября, не известно. Но после пляски на крыше автомобиль получил значительные кузовные повреждения. Теперь владельцу предстоит потратить кругленькую сумму, на восстановление. При этом автомобиль был припаркован в непосредственной близости с многоэтажкой, однако никто из жильцов не услышал шум. Владелец, имущество которого было подпорчено, теперь ищет очевидцев по средствам социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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