Много зевак: затор из-за массового ДТП сковал главную транспортную артерию Владивостока
Несмотря на выходной, одна из главных дорог Владивостока оказалась скована пробкой. Транспортный затор на Некрасовском путепроводе начался из-за ДТП и не может завершиться в связи с большим количеством зевак, притормаживающих перед местом аварии. Пробка растянулась на несколько километров, сообщает «КП»-Владивосток».
По сообщениям автолюбителей, авария с участием джипа, кроссовера и хэтчбэка произошла при движении по Некрасовскому путепроводу в сторону Молодежной. При этом Lexus и Toyota Harrier заняли среднюю полосу, а Honda Fit угодила в металлический отбойник, перегородив проезд по крайней правой полосе. Естественно, что в считанные минуты на аварийном участке образовался транспортный затор.
Массовое ДТП привело к транспортному затору в выходной.Видео: dpskontrol_125rusМилана СОКОЛ
Для скорейшего оформления ДТП на место приехали сразу несколько аварийных комиссаров и экипаж ДПС. Однако даже после частичного освобождения проезжей части, избежать внушительного затора не удалось. Как сообщают участники дорожного движения, многие водители останавливаются рядом с разбитыми авто, чтобы сделать удачный кадр. На данный момент пробка в сторону Молодежной начинается от Некрасовских гостинок.
Желающие рассмотреть ДТП сами создают затор. Фото:dpskontrol_125rus
ИСТОЧНИК KP.RU