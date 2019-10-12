Много зевак: затор из-за массового ДТП сковал главную транспортную артерию Владивостока

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-12T11:25:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на выходной, одна из главных дорог Владивостока оказалась скована пробкой. Транспортный затор на Некрасовском путепроводе начался из-за ДТП и не может завершиться в связи с большим количеством зевак, притормаживающих перед местом аварии. Пробка растянулась на несколько километров, сообщает «КП»-Владивосток».

По сообщениям автолюбителей, авария с участием джипа, кроссовера и хэтчбэка произошла при движении по Некрасовскому путепроводу в сторону Молодежной. При этом Lexus и Toyota Harrier заняли среднюю полосу, а Honda Fit угодила в металлический отбойник, перегородив проезд по крайней правой полосе. Естественно, что в считанные минуты на аварийном участке образовался транспортный затор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/737401" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП привело к транспортному затору в выходной.Видео: dpskontrol_125rusМилана СОКОЛ

Для скорейшего оформления ДТП на место приехали сразу несколько аварийных комиссаров и экипаж ДПС. Однако даже после частичного освобождения проезжей части, избежать внушительного затора не удалось. Как сообщают участники дорожного движения, многие водители останавливаются рядом с разбитыми авто, чтобы сделать удачный кадр. На данный момент пробка в сторону Молодежной начинается от Некрасовских гостинок.

Желающие рассмотреть ДТП сами создают затор. Фото:dpskontrol_125rus

ИСТОЧНИК KP.RU