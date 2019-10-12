2019-10-12T12:52:14+03:00
Общество

Николай Подгузов занял должность генерального директора «Почты России» еще на 5 лет

Кандидатуру утвердил состав правления акционерного общества
Милана СОКОЛ
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Николай ПодгузовНиколай ПодгузовФото: Вадим ПОПОВ
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Совет директоров АО «Почта России» на первом заседании утвердил в должности генерального директора Николая Подгузова. Федеральный почтовый оператор намерен преобразовать системы управления для повышения эффективности. Почта планирует модернизировать не только корпоративную структуру, но и бизнес-модель предприятия, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Николай Подгузов, являвшийся директором ФГУП «Почта России» с 2017 года, возглавил одноименное акционерное общество, устав которого в сентябре утвердило правительство. Законопроект об акционированнии «Почты России» был внесен в Госдуму еще весной в прошлом году.

– Я благодарю совет директоров за доверие, оказанное мне и моей команде. Перед правлением АО «Почта России» поставлены высокие цели. В первую очередь, это повышение качества услуг, предоставляемых компанией, рост эффективности деятельности и улучшение условий труда сотрудников. Стратегия компании, которая, мы рассчитываем, будет утверждена в ближайшее время, предусматривает детальные шаги по каждому из направлений, – рассказал генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий России. Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тысяч почтовых работников. Капитал акционерного общества составляет 15,8 миллиарда рублей. 100 % акции принадлежит правительству РФ. Совет директоров АО возглавил вице-премьер Максим Акимов.

– Перед «Почтой России» как акционерным обществом стоят масштабные задачи, связанные с преобразованием системы управления для существенного повышения эффективности. Однако те реалии, в которых живет современный мир, требуют трансформации не только в корпоративной структуре, но и в бизнес-модели предприятия. «Почта России» исторически обладает высочайшим базовым потенциалом, но глобализация, возникновение новых онлайн-сервисов, стремительный рост вовлеченности людей в цифровой мир ставят перед компанией кардинально новые вызовы. Компании необходимо сохранить традиционный перечень услуг, сделав их более качественными, и одновременно развивать новые виды сервисов, конкурируя за современного потребителя с растущим рынком онлайн-услуг. Акционирование «Почты России» - уверенный шаг на пути к созданию высокоэффективной национальной компании, которой мы сможем гордиться не только внутри России, но и на международных рынках, – отметил председатель совета директоров АО «Почта России», вице-премьер Максим Акимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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