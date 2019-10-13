2019-10-13T07:49:03+03:00
Общество

Лайфхак для водителей: ГИБДД Владивостока опубликовала полезное разъяснение

Такая шпаргалка понадобится многим автомобилистам
Милана СОКОЛ
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ГИБДД разъяснила все значения на приборной панелиГИБДД разъяснила все значения на приборной панелиФото: Госавтоинспекция
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Государственная инспекция безопасности дорожного движения Владивостока на своей официальной страничке в инстаграме поделилась с приморскими автомобилистами полезной информацией. ГИБДД рассказала о значках на приборной панели авто, значение которых знают далеко не все, сообщает «КП»-Владивосток».

Значки на приборной панели – верные помощники водителя, которые служат для индикации состояния автомобиля. Именно по ним можно узнать о температуре двигателя, уровне масла и многом другом. И, если, не пристегнутый ремень безопасности, открытые двери или не снятый стояночный тормоз – распознают многие, то большинство других значков на панели, действительно требуют объяснения, с которым и выступила Госавтоинспекция Владивосток, ярко проиллюстрировав шпаргалку для водителей.

1.Нажмите педаль сцепления. 2.Нaжмитe тoрмoзную пeдaль. 3. Блoкирoвкa рулeвoй кoлoнки. 4. Дaльний свeт. 5. Низкoe дaвлeниe в шинaх. 6. Индикaтoр включeния нaружнoгo oсвeщeния. 7. Нeиспрaвнoсть нaружнoгo oсвeщeния. 8. Нe рaбoтaeт стoп-сигнaл. 9. Зимний рeжим. 10. Индикaтoр инфoрмaциoннoгo сooбщeния. 11. Индикaция рaбoты свeчи нaкaливaния. 12. Мoрoз. 13. Индикaция oбнaружeния бeскoнтaктнoгo ключa. 14. Ключ нe oбнaружeн. 15. Бaтaрeя ключa нуждaeтся в зaмeнe. 16. Опaснoe сoкрaщeниe дистaнции. 17. Требуется техническое обслуживание. 18. Адаптивные передние фары. 19. Неисправность автоматического наклона фар. 20. Неисправность заднего спойлера. 21. Неисправность крыши в кабриолете. 22. Ошибка подушки безопасности. 23. Неисправность ручного тормоза. 24.Противотуманные фары (передние). 25.Нeиспрaвнoсть усилитeля рулeвoгo упрaвлeния. 26. Прoтивoтумaнныe фaры (зaдниe). 27. Низкий урoвeнь жидкoсти стeклooмывaтeля. 28. Изнoс тoрмoзных кoлoдoк. 29. Знaчoк включённoгo круиз-кoнтрoля. 30. Включeны пoвoрoтныe сигнaлы. 31. Дaтчик дoждя и свeтa. 32. Вода в топливном фильтре. 33. Подушка безопасности деактивирована. 34. Нeиспрaвнoсть. 35. Фaры ближнeгo свeтa. 36. Загрязнение воздушного фильтра. 37. Система помощи при парковке 38. Предупреждение сaжeвoгo фильтрa. 39. Предупреждение прицeпнoгo устрoйствa. 40. Предупреждение пневматической пoдвeски. 41. Смена полосы движения. 42. Перегрев катализатора. 43. Нe пристегнут ремень безопасности. 44. Активирован стояночный тормоз. 45. Неисправность аккумулятора. 46. Режим экономии топлива. 47. Система помощи спуска с горы. 48. Повышенная температура. 49. Неисправность антиблокировочной системы тормозов. 50. Неисправность топливного фильтра. 51 . Открыта дверь. 52. Открыт капот. 53. Низкий уровень топлива. 54. Неисправность автоматической коробки передач. 55. Автоматический ограничитель скорости. 56. Амортизаторы подвески. 57. Обогрев лобового стекла. 58. Система стабилизации отключена. 59. Открыт багажник. 60. Низкое давление масла. 61. Автоматическое очищение лобового стекла. 62. Неполадка двигателя. 63. Датчик дождя. 64. Обогрев заднего стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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