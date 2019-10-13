2019-10-13T08:45:16+03:00
Происшествия

Стой, стрелять буду: на режимный объект в Приморье забрался неизвестный

Контролеру предприятия пришлось применить табельное оружие
Милана СОКОЛ
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Нарушителя правопорядка разыскивают специалистыНарушителя правопорядка разыскивают специалистыФото: Милана СОКОЛ
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Сотрудник тепловой электростанции, расположенной на улице Фадеева во Владивостоке, открыл стрельбу для задержания нарушителя. Мужчина попытался остановить непрошеного гостя, который появился на охраняемом объекте поздним вечером. По факту применения боевого оружия проводится проверка, сообщает «КП»-Владивосток».

По информации источника «Комсомолки», табельное оружие пришлось применить контролеру ТЭЦ-2, во время вторжения неизвестного на режимную территорию в районе Фадеева. 37-летний сотрудник предприятия на обходе заметил подозрительного мужчину, который находился на охраняемом объекте. Когда незнакомец попытался скрыться, охранник сделал предупредительный выстрел в воздух, однако особо это не напугало злоумышленника, мужчине удалось убежать. Работник электростанции обратился с заявлением в полицию, теперь неизвестно посетителя разыскивают специалисты, попутно проводя проверку по факту применения пистолета Макарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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