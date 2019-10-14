СЕГОДНЯ 00:19 2019-10-14T00:19:15+03:00

Погода во Владивостоке на 14 октября 2019 года: утром 0 градусов и снег с дождем Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 октября, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы. Переменная облачность, в южной половине края вероятны небольшие, местами умеренные осадки. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха составит +6…+11 градусов.

Во Владивостоке облачно с прояснением. Утром снег с дождем, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный сильный. Воздух прогреется до +6…+8 градусов, в утренние часы 0…+2 градуса.

В Уссурийске облачно с прояснением. Утром также снег с дождем. Ветер северный слабый до умеренного, во второй половине усилится. Температура воздуха будет в пределах +8…+10 градусов, в утренние часы -1…+1 градус. В Находке облачно, в первой половине ожидается небольшой, временами умеренный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Столбик термометра покажет +7…+9 градусов, сообщает портал «Примпогода».

В Приморье по-прежнему сохраняется желтый уровень пожарной опасности. Так, в западных районах местами действует четвертый класс пожароопасности леса. Предупреждение будет действовать до 20:00 часов 14 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU