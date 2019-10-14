2019-10-14T00:19:15+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 14 октября 2019 года: утром 0 градусов и снег с дождем

В регионе объявлен желты уровень опасности
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Погода во Владивостоке на 14 октября 2019 года: утром 0 градусов и снег с дождемПогода во Владивостоке на 14 октября 2019 года: утром 0 градусов и снег с дождемФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 октября, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы. Переменная облачность, в южной половине края вероятны небольшие, местами умеренные осадки. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха составит +6…+11 градусов.

Во Владивостоке облачно с прояснением. Утром снег с дождем, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный сильный. Воздух прогреется до +6…+8 градусов, в утренние часы 0…+2 градуса.

В Уссурийске облачно с прояснением. Утром также снег с дождем. Ветер северный слабый до умеренного, во второй половине усилится. Температура воздуха будет в пределах +8…+10 градусов, в утренние часы -1…+1 градус. В Находке облачно, в первой половине ожидается небольшой, временами умеренный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Столбик термометра покажет +7…+9 градусов, сообщает портал «Примпогода».

В Приморье по-прежнему сохраняется желтый уровень пожарной опасности. Так, в западных районах местами действует четвертый класс пожароопасности леса. Предупреждение будет действовать до 20:00 часов 14 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Все забыли как на педали нажимать?»: Владивосток встал в 7-балльную пробку
Для тех, кто проспал: первый снег во Владивостоке попал на видео
Милая женщина в бриджах с жемчужинами пропала в Приморье
Набираемся терпения: отключения холодной воды грядут во Владивостоке
В этот день байкерам лучше не выезжать: печальную статистику мотосезона в Приморье озвучила ГИБДД
Красивейший уголок Приморья превратили в помойку
Стой, стрелять буду: на режимный объект в Приморье забрался неизвестный
Лайфхак для водителей: ГИБДД Владивостока опубликовала полезное разъяснение
Приморским пожарным пришлось выводить жильцов из горящего дома
Дождались: первый снег выпадет во Владивостоке ранним утром
Технические работы: часть Владивостока останется без света
Хапуги: жители Владивостока переживают за пса, эвакуированного с машиной