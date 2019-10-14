2019-10-14T00:37:59+03:00
Общество

Набираемся терпения: отключения холодной воды грядут во Владивостоке

Без коммунальной услуги останутся несколько улиц
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Отключения будут длиться два дняОтключения будут длиться два дняФото: Дмитрий СМИРНОВ
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В дальневосточном столице продолжаются отключения холодной воды. Причина - ремонтные работы. На этот раз отключения будут длиться два дня, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на Примводоканал.

Холодную воду начнут отключать 15 октября в 9:00 часов утра. Вернут коммунальную услугу в 19:00 вечера. Без воды останутся дома:

Крыгина, 57, 61, 61а, 63, 65, 71, 73, 75, 77, 80, 82, 82а, 86в, 91, 93а, 94, 95, 105, 105/1, 105/2, 111; Лукоморье; Парусная; Полевая, 3, 5, 6, 7, 8а, 9, 14; Причальная; Рейдовая.

На следующий день, 16 октября, отключения продолжатся. Подачу холодной воды прекратят в 9:00 утра, возобновят - в 17:00 часов. Без коммунальной услуги временно останутся:

Бородинская, 46/50; Русская, 71, 71а, 71б, 73а, 73г, 73в, 73д, 73ж, 73 строение 2, 75в, 77в.

ИСТОЧНИК KP.RU

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