2019-10-14T01:02:39+03:00
Общество

Милая женщина в бриджах с жемчужинами пропала в Приморье

Евгения не выходит на связь с близкими больше двух недель
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Евгении Вылегжаниной 33 года. Фото: РОО «ПримПоиск»Евгении Вылегжаниной 33 года. Фото: РОО «ПримПоиск»
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В приморском городе Находка ведутся поиски Евгении Вылегжаниной. Женщина ушла из дома 30 сентября и до сих пор от нее нет ни весточки, сообщает «Комсомольская правда-Владивосток» со ссылкой на ПРОО «ПримПоиск».

Евгении Вылегжаниной 33 года, рост - около 160 сантиметров. Женщина с плотным телосложением, цвет волос - мелированный. Из дома она ушла в джинсовых бриджах с жемчужинами, темно-синей ветровые и сандалиях.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении женщины, просим позвонить по телефонам: 8 (4236) 69–67–44, 69–67–45 – ОМВД России по Находке или 102 – полиция. 8 914 718 77 02, 8 914 721 22 32 – волонтеры. Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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