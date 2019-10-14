«Все забыли как на педали нажимать?»: Владивосток встал в 7-балльную пробку

СЕГОДНЯ 01:51 2019-10-14T01:51:04+03:00

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Начало рабочего дня, Владивосток стоит в традиционных утренних пробках. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает дорожную ситуацию в дальневосточной столице в семь баллов. И это еще не предел.

Обстановка на дорогах города осложнена гололедом - сегодня, 14 октября, во Владивостоке прошел первый снег, правда, с дождем. Многие автомобилисты едут очень медленно, внушительная часть из них - на летней резине.

Пробки фиксируются во всех частях города. Пальма первенства у Первореченского и Ленинского районов, частично заторы есть в Первомайском.

В пробке Некрасовский путепровод, Золотой мост в сторону центра, проспекты 100-летия Владивостока, Партизанский, Океанский, улицы Светланская, Луговая, Олега Кошевого, Шепеткова, Гоголя, Всеволода Сибирцева, частично Русская, Адмирала Горшкова, Харьковская, Фадеева.

В «разговорчиках» дно негодование. Автомобилисты попирают на чем свет стоит тех, кто выехал на летней резине и ямы. Однако среди гневных комментариев встречаются и те, кто сохранил чувство юмора, несмотря на тяжелый понедельник.

- А я вот не буду вас оскорблять, вы все молодцы.

- 45 с Майки через Чапаева. Стоим дальше.

- Все забыли как на педали нажимать?

ИСТОЧНИК KP.RU