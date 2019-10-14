2019-10-14T01:51:04+03:00
Общество

«Все забыли как на педали нажимать?»: Владивосток встал в 7-балльную пробку

Дорожная ситуация только продолжит ухудшаться
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Пробки фиксируются во всех частях города. Скриншот: «Яндекс. Карты»Пробки фиксируются во всех частях города. Скриншот: «Яндекс. Карты»
Изменить размер текста:

Начало рабочего дня, Владивосток стоит в традиционных утренних пробках. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает дорожную ситуацию в дальневосточной столице в семь баллов. И это еще не предел.

Обстановка на дорогах города осложнена гололедом - сегодня, 14 октября, во Владивостоке прошел первый снег, правда, с дождем. Многие автомобилисты едут очень медленно, внушительная часть из них - на летней резине.

Пробки фиксируются во всех частях города. Пальма первенства у Первореченского и Ленинского районов, частично заторы есть в Первомайском.

В пробке Некрасовский путепровод, Золотой мост в сторону центра, проспекты 100-летия Владивостока, Партизанский, Океанский, улицы Светланская, Луговая, Олега Кошевого, Шепеткова, Гоголя, Всеволода Сибирцева, частично Русская, Адмирала Горшкова, Харьковская, Фадеева.

В «разговорчиках» дно негодование. Автомобилисты попирают на чем свет стоит тех, кто выехал на летней резине и ямы. Однако среди гневных комментариев встречаются и те, кто сохранил чувство юмора, несмотря на тяжелый понедельник.

- А я вот не буду вас оскорблять, вы все молодцы.

- 45 с Майки через Чапаева. Стоим дальше.

- Все забыли как на педали нажимать?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для тех, кто проспал: первый снег во Владивостоке попал на видео
Милая женщина в бриджах с жемчужинами пропала в Приморье
Набираемся терпения: отключения холодной воды грядут во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 14 октября 2019 года: утром 0 градусов и снег с дождем
В этот день байкерам лучше не выезжать: печальную статистику мотосезона в Приморье озвучила ГИБДД
Красивейший уголок Приморья превратили в помойку
Стой, стрелять буду: на режимный объект в Приморье забрался неизвестный
Лайфхак для водителей: ГИБДД Владивостока опубликовала полезное разъяснение
Приморским пожарным пришлось выводить жильцов из горящего дома
Дождались: первый снег выпадет во Владивостоке ранним утром
Технические работы: часть Владивостока останется без света
Хапуги: жители Владивостока переживают за пса, эвакуированного с машиной