Круизный лайнер Costa Serena опоздал во Владивосток из-за тайфуна «Хагибис»

СЕГОДНЯ 06:07 2019-10-14T06:15:34+03:00

Итальянское судно задержалось почти на пять часов [видео захода в порт]

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Во Владивосток прибыл огромный круизный лайнер Costa Serena. Судно пришвартовалось около 12 часов дня вместо заявленных 8 часов утра. Сдвиг в расписании связан с тайфуном «Хагибис», который бушует в Японском море.

Лайнер прибыл в дальневосточную столицу из японского порта Нагасаки. Во Владивосток судно доставило около трех тысяч туристов из Южной Кореи. Покинет приморскую столицу лайнер сегодня вечером, 14 октября. В планах туристов посетить во Владивостоке основные городские достопримечательности и магазины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/737599" frameborder="0"></iframe> Круизный лайнер Costa Serena зашел во Владивосток.Егор ФАЛХВАДЗЕ

Costa Serena зайдет во Владивосток еще раз 14 октября. Лайнер должен прибыть в город в 7:00 утра. Покинет дальневосточную столицу Costa Serena примерно в 20:00 часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU