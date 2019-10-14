Круизный лайнер Costa Serena опоздал во Владивосток из-за тайфуна «Хагибис»
Во Владивосток прибыл огромный круизный лайнер Costa Serena. Судно пришвартовалось около 12 часов дня вместо заявленных 8 часов утра. Сдвиг в расписании связан с тайфуном «Хагибис», который бушует в Японском море.
Лайнер прибыл в дальневосточную столицу из японского порта Нагасаки. Во Владивосток судно доставило около трех тысяч туристов из Южной Кореи. Покинет приморскую столицу лайнер сегодня вечером, 14 октября. В планах туристов посетить во Владивостоке основные городские достопримечательности и магазины.
Круизный лайнер Costa Serena зашел во Владивосток.Егор ФАЛХВАДЗЕ
Costa Serena зайдет во Владивосток еще раз 14 октября. Лайнер должен прибыть в город в 7:00 утра. Покинет дальневосточную столицу Costa Serena примерно в 20:00 часов вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU