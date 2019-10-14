Отрезало дымом: пожарные спасли 10 человек во Владивостоке

СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-14T08:47:52+03:00

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Пожарные спасли 10 человек из жилого дома на улице Луговой. Квартиры оказались отрезаны дымом и жильцы покидали здание при помощи спасустройств. Никто не пострадал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

Возгорание произошло 14 октября ранним утром. На место выехали 23 пожарных. Огонь находился в одной из квартир на шестом этаже - горели диван и тумбочка. Все здание было сильно задымлено. Внутри помещения спасатели даже задействовали звенья газодымной защиты. Меньше чем за час специалисты эвакуировали людей и полностью потушили огонь. Площадь возгорания оказалась 3 квадратных метра.

ИСТОЧНИК KP.RU