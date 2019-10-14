2019-10-14T08:47:52+03:00
Происшествия

Отрезало дымом: пожарные спасли 10 человек во Владивостоке

Никто не пострадал
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Во Владивостоке эвакуировали 10 человек из горящего домаВо Владивостоке эвакуировали 10 человек из горящего домаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Пожарные спасли 10 человек из жилого дома на улице Луговой. Квартиры оказались отрезаны дымом и жильцы покидали здание при помощи спасустройств. Никто не пострадал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

Возгорание произошло 14 октября ранним утром. На место выехали 23 пожарных. Огонь находился в одной из квартир на шестом этаже - горели диван и тумбочка. Все здание было сильно задымлено. Внутри помещения спасатели даже задействовали звенья газодымной защиты. Меньше чем за час специалисты эвакуировали людей и полностью потушили огонь. Площадь возгорания оказалась 3 квадратных метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина в подъезде во Владивостоке представился ребенку полицейским и обманул
Так это были они! Пьяные вандалы, справившие нужду на вечный огонь, оказались замешаны и в другом деле
Круизный лайнер Costa Serena опоздал во Владивосток из-за тайфуна «Хагибис»
Во Владивостоке построят многоуровневую парковку на 300 машин, постановление подписано
Во Владивостоке устроили флешмоб на воде
Россельхознадзор оштрафовал Минобороны за неправильную работу в Приморье на земле
Уменьшили аварийность: новый светофор заработал во Владивостоке
«Все забыли как на педали нажимать?»: Владивосток встал в 7-балльную пробку
Для тех, кто проспал: первый снег во Владивостоке попал на видео
Милая женщина в бриджах с жемчужинами пропала в Приморье
Набираемся терпения: отключения холодной воды грядут во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 14 октября 2019 года: утром 0 градусов и снег с дождем
В этот день байкерам лучше не выезжать: печальную статистику мотосезона в Приморье озвучила ГИБДД
Красивейший уголок Приморья превратили в помойку
Стой, стрелять буду: на режимный объект в Приморье забрался неизвестный
Лайфхак для водителей: ГИБДД Владивостока опубликовала полезное разъяснение
Приморским пожарным пришлось выводить жильцов из горящего дома
Дождались: первый снег выпадет во Владивостоке ранним утром
Технические работы: часть Владивостока останется без света
Хапуги: жители Владивостока переживают за пса, эвакуированного с машиной