2019-10-14T09:43:55+03:00
Происшествия

Мужчина в подъезде во Владивостоке представился ребенку полицейским и обманул

Гражданин попросил позвонить, а затем скрылся с чужим телефоном
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Злоумышленника задержали настоящие полицейские. Фото:пресс-служба УМВД России по г. ВладивостокуЗлоумышленника задержали настоящие полицейские. Фото:пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку
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Мужчина, представившись полицейским, обманул и ограбил 11-летнего ребенка в подъезде дома на улице Героев Хасанаво во Владивостоке. К настоящим органам правопорядка обратился отец пострадавшего. На злоумышленника оперативно составили ориентировку и вскоре задержали, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Лжеполицейский предъявил «удостоверение» и, попросив у ребенка телефон, скрылся. Правоохранители задержали 38-летнего мужчину, теперь ему грозит до четырех лет тюрьмы. Уголовное дело возбудили дело по статье «Грабеж». Мерой пресечения избрали заключение под стражу. Полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим преступлениям. Гражданам, которые могли пострадать от противоправных действий, предлагают обращаться в органы внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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