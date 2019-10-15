Синоптики определили уровень опасности в Приморье

СЕГОДНЯ 00:29 2019-10-15T00:29:02+03:00

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Российские синоптики сегодня, 15 октября, определили степень интенсивности опасных явлений в Приморском крае. На прогностической карте территория отмечена зеленым цветом, означающим, что экстренно оповещать жителей о погоде в ближайшие сутки не потребуется, поскольку все показатели в пределах нормы, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на портал "Росгидромет".

На приморскую погоду влияет гребень антициклона. В крае небольшая облачность, без осадков. Ветер берет направление с запада и юго-запада, по шкале скорости преимущественно "умеренный". Температура воздуха +8...+13 градусов.

Во Владивостоке на небе незначительная облачность, осадков, по прогнозам гидрометеорологов, не ожидается. Температура воздуха 8...10 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU