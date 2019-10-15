"Ну, ничего нового": утренний Владивосток сковали 6-балльные пробки
Утренний Владивосток 15 октября традиционно скован в пробках. Сервис "Яндекс" оценил ситуацию на дорогах приморской столицы в шесть баллов. Автолюбители уже даже не возмущаются - смирились, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".
Затруднения движения фиксируются во всех районах города, но в лидерах - Фрунзенский и Первореченский районы. Красным цветом жирно обведены: проспект 100-летия Владивостоку, Некрасовский путепровод и Золотой мост в сторону центра. Заторы можно наблюдать на улицах Светланой, Гоголя, Окатовой, Луговой и Снеговой.
Автомобилисты еще толком не проснулись, поэтому, обсуждая сегодняшний транспортный коллапс, на удивление, смиренны.
- Доброе утро, котята.
- Ну, ничего нового.
- Приехали.
- Стоять в пробке каждый день - я считаю это важным.
ИСТОЧНИК KP.RU