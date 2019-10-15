"Ну, ничего нового": утренний Владивосток сковали 6-балльные пробки

СЕГОДНЯ 02:08 2019-10-15T02:08:12+03:00

Владивостокцы настолько привыкли к транспортному коллапсу, что уже не возмущаются

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Утренний Владивосток 15 октября традиционно скован в пробках. Сервис "Яндекс" оценил ситуацию на дорогах приморской столицы в шесть баллов. Автолюбители уже даже не возмущаются - смирились, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Затруднения движения фиксируются во всех районах города, но в лидерах - Фрунзенский и Первореченский районы. Красным цветом жирно обведены: проспект 100-летия Владивостоку, Некрасовский путепровод и Золотой мост в сторону центра. Заторы можно наблюдать на улицах Светланой, Гоголя, Окатовой, Луговой и Снеговой.

Автомобилисты еще толком не проснулись, поэтому, обсуждая сегодняшний транспортный коллапс, на удивление, смиренны.

- Доброе утро, котята.

- Ну, ничего нового.

- Приехали.

- Стоять в пробке каждый день - я считаю это важным.

ИСТОЧНИК KP.RU