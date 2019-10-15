«Погода, ты пьяна»: в Приморье снова вернется лето

СЕГОДНЯ 07:57 2019-10-15T07:57:52+03:00

Температуры в регионе могут подняться до +19 градусов

Изменить размер текста: A A

Странная и капризная приморская погода готовит сюрприз для жителей и гостей региона. Пока в крае ветрено, но ближе к середине недели придет тепло, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

Дело в том, что на Дальнем Востоке происходит перестройка синоптических процессов. К середине недели Приморье останется под покровительством антициклона, из-за чего в крае будет без осадков.

Ночью температура воздуха будет в пределах +1…−6 градусов, в горных районах в отдельные ночи −7…−12 градусов, на южном побережье 2...7 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров в среднем будут показывать +12…+19 градусов.

Во Владивостоке целую неделю без осадков. С середины «семидневки» ветер ослабнет, а температурный фон начнет повышаться.

К концу недели капризная небесная канцелярия преподнесет приятный сюрприз – в дальневосточной столице станет теплее на 5-7 градусов. Минимальный температуры будут в пределах +5…+9 градусов, максимальные – 12…15 выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU