«Сдам в аренду место в пробке»: вечерний Владивосток превратился в сплошной затор

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-15T11:55:40+03:00

Конец рабочего дня во Владивостоке, а это значит, что город встал в огромную пробку. Фото: «Яндекс. Карты»

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Конец рабочего дня во Владивостоке, а это значит, что город встал в огромную пробку. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает обстановку на дорогах в девять баллов и ситуация продолжает ухудшаться по мере того, как жители дальневосточной столицы разъезжаются по домам.

Смотря на карту пробок Владивостока, возникает непреодолимое желание задержаться на работе, только чтобы не терять кучу времени в заторах. Традиционно намертво встали Первореченский, Ленинский, Советский, частично Первомайский и Фрунзенский районы.

Основные пробки на Некрасовском путепроводе, Золотом мосту, проспектах 100-летия Владивостоку, Океанском, Партизанском, Красного знамени. «Покареснели» улицы Светланская, Некрасовская, Корабельная Набережная, Луцкого, Уборевича, Алеутская, Ивановская, Тунгусская, Олега Кошевого, Очаковская, Русская, Енисейская, Бородинская. Частичные пробки на Хабаровской, Шилкинской, Фадеева, Снеговой.

В «разговорчиках» люди делятся своим мнением по поводу сложившейся ситуации. Большинство комментариев сдобрены нецензурными словами.

- Сдам в аренду место в пробке.

- Есть у кого бутылка?

- Давайте быстрее, все домой хотят!

ИСТОЧНИК KP.RU