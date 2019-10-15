«Сдам в аренду место в пробке»: вечерний Владивосток превратился в сплошной затор
Конец рабочего дня во Владивостоке, а это значит, что город встал в огромную пробку. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает обстановку на дорогах в девять баллов и ситуация продолжает ухудшаться по мере того, как жители дальневосточной столицы разъезжаются по домам.
Смотря на карту пробок Владивостока, возникает непреодолимое желание задержаться на работе, только чтобы не терять кучу времени в заторах. Традиционно намертво встали Первореченский, Ленинский, Советский, частично Первомайский и Фрунзенский районы.
Основные пробки на Некрасовском путепроводе, Золотом мосту, проспектах 100-летия Владивостоку, Океанском, Партизанском, Красного знамени. «Покареснели» улицы Светланская, Некрасовская, Корабельная Набережная, Луцкого, Уборевича, Алеутская, Ивановская, Тунгусская, Олега Кошевого, Очаковская, Русская, Енисейская, Бородинская. Частичные пробки на Хабаровской, Шилкинской, Фадеева, Снеговой.
В «разговорчиках» люди делятся своим мнением по поводу сложившейся ситуации. Большинство комментариев сдобрены нецензурными словами.
- Сдам в аренду место в пробке.
- Есть у кого бутылка?
- Давайте быстрее, все домой хотят!
ИСТОЧНИК KP.RU