2019-10-16T02:36:33+03:00
Общество

Большегрузам закрыли проезд по еще одной улице Владивостока

В ближайшее время на участке дороги появится специальный дорожный знак
Кристина ГРИН
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Решение об ограничении движения было принято по итогам мониторинга дорожной ситуации.Решение об ограничении движения было принято по итогам мониторинга дорожной ситуации.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Администрация Владивостока вместе с сотрудниками ГИБДД провели мониторинг дорожной ситуации в городе. По итогам исследования было принято решение вести еще одно ограничение для большегрузов. Изменения коснутся схемы движения в районе Океанского проспекта, 165.

- Было принято решение о запрете поворота с Океанского проспекта (в районе дома № 165) на Некрасовский путепровод с дальнейшим выездом на улицу Некрасовскую, - рассказывают в пресс-службе мэрии Владивостока. - Эти ограничения будут действовать для тех, кто движется как с Океанского проспекта, так и с Народного проспекта.

В администрации также отмечают, что в ближайшее время на указанном участке появится дорожный знак, который гласит «Запрещено движение с прицепом». Водители, будьте внимательны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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