Большегрузам закрыли проезд по еще одной улице Владивостока
Администрация Владивостока вместе с сотрудниками ГИБДД провели мониторинг дорожной ситуации в городе. По итогам исследования было принято решение вести еще одно ограничение для большегрузов. Изменения коснутся схемы движения в районе Океанского проспекта, 165.
- Было принято решение о запрете поворота с Океанского проспекта (в районе дома № 165) на Некрасовский путепровод с дальнейшим выездом на улицу Некрасовскую, - рассказывают в пресс-службе мэрии Владивостока. - Эти ограничения будут действовать для тех, кто движется как с Океанского проспекта, так и с Народного проспекта.
В администрации также отмечают, что в ближайшее время на указанном участке появится дорожный знак, который гласит «Запрещено движение с прицепом». Водители, будьте внимательны.
ИСТОЧНИК KP.RU