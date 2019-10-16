Большегрузам закрыли проезд по еще одной улице Владивостока

СЕГОДНЯ 02:36 2019-10-16T02:36:33+03:00

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Администрация Владивостока вместе с сотрудниками ГИБДД провели мониторинг дорожной ситуации в городе. По итогам исследования было принято решение вести еще одно ограничение для большегрузов. Изменения коснутся схемы движения в районе Океанского проспекта, 165.

- Было принято решение о запрете поворота с Океанского проспекта (в районе дома № 165) на Некрасовский путепровод с дальнейшим выездом на улицу Некрасовскую, - рассказывают в пресс-службе мэрии Владивостока. - Эти ограничения будут действовать для тех, кто движется как с Океанского проспекта, так и с Народного проспекта.

В администрации также отмечают, что в ближайшее время на указанном участке появится дорожный знак, который гласит «Запрещено движение с прицепом». Водители, будьте внимательны.

ИСТОЧНИК KP.RU