Плата за ремонт: жительница Приморья сломала ногу на разрытом пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 03:39 2019-10-16T03:48:14+03:00

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Жители Уссурийска жалуются на ремонт дорог, который вместо того, чтобы обезопасить горожан, стал причиной травм у местного населения. Приморцы уверены, что дорожники проводят работы небезопасно, да и хорошим человеческим отношением пренебрегают. Накануне на ремонтируемом участке серьезные травмы получила женщина, еще чуть раньше из-за несоблюдения техники безопасности пострадала девочка, сообщает «КП»-Владивосток».

Жалоба на рабочих, которые проявили максимум безразличия во время ЧП на их объекте, появилась на страничке популярного в Приморье блога. Одна из подписчиц паблика поделилась неприятной историей, свидетелем которой стала. Жительница Уссурийска возвращалась с работы, когда заметила сидящую на тротуаре женщину. Оказалось, что горожанке, которая переходила дорогу на перекрестке улиц Пушкина и Советской, требуется срочная помощь врачей.

– Когда мы к ней подошли, она уже сидела на асфальте минут 5. Была в шоке от боли и не могла говорить. Рядом работали дорожники, которые, видите ли, не заметили, что женщина упала на разрытом переходе, ударилась головой и предположительно сломала ногу, – рассказывает очевидец.

По словам горожанки, рабочие остались безучастными и во время приезда скорой помощи, к тому моменту пострадавшая уже кричала от боли. Лишь, когда травмированную местную жительницу госпитализировали, специалисты поинтересовались – Трезвая?.

Свидетельница неприятного случая уверяет, что героиня истории была абсолютно трезва. Женщина попросту споткнулась о выбоины, переходя дорогу на разрешающий сигнал светофора.

– Уважаемые дорожники, не разрушайте пешеходные переходы, если не планируете в этот же день их делать. Будьте профессионалами и людьми,– констатировала горожанка.

Как оказалось подобное происшествие в городе – не единичный случай.

– Отправила ребенка на занятия по волейболу в школу №16. На перекрестке улиц Советская–Уссурийская дочка шла по пешеходному переходу, а рядом делали тротуар и меняли бордюры. Так вот, рабочие натянули тоненькую веревку, которую ребенок не заметил и упал. Разбила себе все коленки и ударилась головой. Дорожники просто наблюдали за происходящим, даже не помогли ей встать и пересесть, хотя бы на ступеньку. Хорошо дочка была с подружкой, она то мне и позвонила, – поделилась расстроенная мама школьницы.

Местные жители призывают дорожник проводить качественный ремонт и не забывать о безопасности окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU