Они спасали, а их от сокращения не уберегли: почти 300 пожарных Приморья лишились работы

СЕГОДНЯ 03:53 2019-10-16T03:53:47+03:00

Все они получили уведомления о том, что с ними трудовые отношения расторгнуты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Для нескольких сотен работников Владивостока октябрь оказался месяцем кардинальных перемен. 14 октября стало известно о том, что они попали под сокращение и лишились работы. Речь о 99 сотрудниках трех ТЭЦ: Артемовской, Владивостокской и Патризанской. В список также попали аппарат «Приморские генерации и филиал «Примтеплосети». Все они получили уведомления о том, что трудовые отношения с ними расторгнуты.

- 280 работников 2-го отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю предупредили о расторжении трудовых договоров в связи с ликвидацией учреждения. Основание - решение МЧС от 26.09.2019 года №524 «О ликвидации некоторых учреждений, находящихся в ведении МЧС России дислоцированных в ДФО» - отметили в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморья.

Кроме того, представители профсоюзов участвуют в расследовании несчастных случаев, произошедших с жителями Приморья на рабочих местах.

ИСТОЧНИК KP.RU