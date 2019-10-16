2019-10-16T06:33:50+03:00
Происшествия

Сердобольные старушки кормили бездомных собак и едва не погибли под колесами поезда в Приморье

Теперь бабушкам придется заплатить штраф
Кристина ГРИН
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Машинист вовремя применил экстренное торможение и спас женщин.Машинист вовремя применил экстренное торможение и спас женщин.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Информация о происшествии на путях поступила на станцию Спасск-Дальний. Две пожилые женщины стали причиной нарушения работы поездов. Трагедии удалось избежать только благодаря профессиональной реакции машиниста грузового состава, который увидел двух бабушек на путях и своевременно применил экстренное торможение. Разумеется, из-за паузы на 10 минут на жд путях даже образовалась пробка.

Выяснить обстоятельства произошедшего предстояло сотрудникам транспортной полиции. Уже удалось установить личности пожилых правонарушителей и причину подобного поведения.

- Женщинам 80 и 66 лет. Они решили покормить бездомных собак на противоположной стороне грузового парка станции, - рассказывает Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы УТ МВД России по ДФО. -Взяв с собой корм, сердобольные женщины отправились к собакам через 8 железнодорожных путей в горловине парка в неустановленном для перехода месте.

В отношении бабушек уже возбудили административное дело. Теперь им грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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