2019-10-16T08:06:50+03:00
Общество

Кот Хатико из Приморья едва не умер от голода, дожидаясь хозяина

Животное за много месяцев так и не забрали домой с железнодорожной станции
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Кот был сильно истощен. Фото: podari.domКот был сильно истощен. Фото: podari.dom
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Кота Бориса, живущего на перроне во Владивостоке, часто называли Хатико. Бесхозное животное и в зной, и в холод сидело на улице, пристально вглядываясь в лица прохожих людей. Кот будто бы выискивал то ли старого, то ли нового хозяина. Иногда его жалели и даже подкармливали, но еды всегда оказывалось недостаточно.

Мордочка местного Хатико часто светилась на многих интернет-ресурсах, вызвав бури умилений и обсуждений. Но как бы ни восторгались граждане – на самом деле струны ни одного человеческого сердца кот так и не затронул. По крайней мере, до сих пор никто не решился приютить бездомное животное.

Недавно Борису особенно нужна была помощь, ведь наступили холода, а кот по-прежнему отмораживал себе хвост, сидя на перроне. Количество желающих накормить «котика» в непогоду значительно сократилось. И неизвестно, что могло бы случиться с ним дальше, если бы неравнодушная женщина не обратилась бы к волонтерам группы помощи «Подари дом». Добровольцы забрали кота к себе, несмотря на отсутствие средств и места размещения. Ведь, скорее всего, другой помощи он бы так и не дождался. В середине октября этого года Борю отвезли в клинику, где ему выписали лечение. Реабилитация обходится дорого, поэтому волонтеры просто взывают на помощь.

- Хатико поехал в клинику! Ему очень нужна помощь! Долг на сегодня уже больше 8 тысяч рублей. Ребята, у него кроме нас никого нет! Он уже был предан однажды, пожалуйста, не проходите мимо, помогите вылечить… Животное сильно истощено, все манипуляции: анализы, капельницы, лекарства - все это очень и очень дорого, даже не смотря на скидки, - говорят волонтеры.

Материально помочь подопечным группы можно:

Карта Сбербанка: 4276 5000 1309 3834 (Наталья Павловна П.);

Номер, привязанный к карте: 8 (902) 506-94-27;

«Голодный» номер: 8 (902) 506-94-27;

ИСТОЧНИК KP.RU

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