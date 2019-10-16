Жительница Приморья украла сына у «бывшего», запретила мальчику выходить из дома и следила за ним по скрытой камере

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-16T11:46:33+03:00

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Настоящая драма развернулась в Приморье. 9-летний мальчик стал оружием в руках у жительницы Владивостока. После развода суд постановил, чтобы ребенок жил вместе с отцом в Находке. Принять этот факт женщина не смогла и решилась на серьезные меры. Она украла сына и увезла в дальневосточную столицу.

Найти ее удалось благодаря судебным приставам и органам опеки по Приморскому краю.

- Установлено, что после приезда в краевую столицу гражданка Г. не пускала ребенка в школу, а также запрещала ему покидать комнату, общаться с отцом и другими людьми, - отмечают в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю. - Уходя на работу, она тщательно контролировала все передвижения мальчика по квартире через систему видеонаблюдения.

После того, как женщине объяснили, чем чреват ее поступок с кражей несовершеннолетнего, она все же вернула ребенка бывшему мужу.

ИСТОЧНИК KP.RU